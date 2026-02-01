Gegründet 1947 Montag, 16. Februar 2026, Nr. 39
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
16.02.2026 / Thema / Seite 12

Widerstand wieder sichtbar machen

In Großbritannien gibt es eine lange Tradition der Gegenwehr gegen den Kolonialismus. Doch in der offiziellen Geschichtsschreibung kommt sie nicht vor. Eine Spurensuche anhand des 5. Panafrikanischen Kongresses in Manchester 1945

Christian Bunke
Hulme Park in Manchester ist eine wichtige Grünoase der nordenglischen Metropole, in der Rasenflächen, Bänke und ein Basketballplatz zum Verweilen einladen. Der Park liegt fußläufig zum Mancunian Way, einer Autobahn, die das Hochhausdickicht der Großstadt durchschneidet, und in direkter Nachbarschaft zu dem Viertel, das zu Friedrich Engels’ Zeiten »Little Ireland« genannt wurde – im 19. Jahrhundert ein Slum voller Niedriglöhner von der Nachbarinsel, die von den Engl...

