Hulme Park in Manchester ist eine wichtige Grünoase der nordenglischen Metropole, in der Rasenflächen, Bänke und ein Basketballplatz zum Verweilen einladen. Der Park liegt fußläufig zum Mancunian Way, einer Autobahn, die das Hochhausdickicht der Großstadt durchschneidet, und in direkter Nachbarschaft zu dem Viertel, das zu Friedrich Engels’ Zeiten »Little Ireland« genannt wurde – im 19. Jahrhundert ein Slum voller Niedriglöhner von der Nachbarinsel, die von den Engl...

Artikel-Länge: 19493 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.