Der sogenannte Waffenstillstand im Gazastreifen wird täglich von israelischer Seite gebrochen. Allein am Sonntag wurden bis zum Nachmittag mindestens elf Tote durch Luftangriffe auf die palästinensische Enklave registriert, deren rund zwei Millionen Einwohner auf weniger als die Hälfte zusammengepfercht wurden. Darauf machte am Freitag auch das Bündnis »Basel 4 Palestine« aufmerksam. Es hatte zur Demonstration in der Schweizer Großstadt aufgerufen und die insgesamt ...

Artikel-Länge: 4425 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.