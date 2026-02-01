Das Geschenk Frantz Fanons

Wenn wir an Dr. Frantz Fanon, den großen Revolutionär des algerischen Unabhängigkeitskampfes, denken oder sogar über ihn sprechen, kommt uns das Wort »Geschenk« nicht sofort in den Sinn. Wenn wir uns jedoch seines immens wichtigen Beitrags zu den verschiedenen antikolonialen Kämpfen vergegenwärtigen, dann vielleicht doch. Fanon wurde auf Martinique in der Karibik geboren, sein Meisterwerk »Die Verdammten dieser Erde« gelangte indes zu weltweiter Bedeutung. In diesem...

Artikel-Länge: 3438 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.