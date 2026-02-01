Gegründet 1947 Montag, 16. Februar 2026, Nr. 39
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
16.02.2026 / Inland / Seite 5

Alles gegeben, wenig bekommen

Einigung über Tarifvertrag der Länder erzielt: Ergebnis schlechter als bei Bund und Kommunen

Michael König
Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst der Länder ist da. Bis in die frühen Morgenstunden des Sonnabends haben die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auf der einen Seite und die Gewerkschaft Verdi sowie der Deutsche Beamtenbund (DBB) auf der anderen in Potsdam verhandelt – über drei Tage und Nächte hinweg. Das Ergebnis entspricht in der Summe der Einigung in Bund und Kommunen (TVöD) vergangenes Jahr: 5,8 Prozent mehr Geld über 27 Monate. Der Abschluss liegt...

Artikel-Länge: 4085 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe