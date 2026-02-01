Steht bei der CDU ein Parteitag ins Haus, heißt das: Die Bild am Sonntag lädt einen Parteibonzen ein und lässt ihn öffentlichkeitswirksam auf die Parteilinie einschwören. Vergangenes Wochenende durfte Generalsekretär Carsten Linnemann ran. Zu Steuersenkungen befragt, gibt Linnemann an: »Für die Unternehmen senken wir die Körperschaftssteuer ab 2028 von 15 auf 10 Prozent – plus Gewerbesteuer und Soli.« Bei der Einkommenssteuer müsse »geliefert«, aber eben auch »finan...

