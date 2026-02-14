Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. Februar 2026, Nr. 38
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
14.02.2026 / Wochenendbeilage / Seite 1 (Beilage)

»Ganz wichtig sind Bilder, die vor Ort produziert werden«

Über die Propaganda des neuen syrischen Machthabers und die Strategien saudischer sowie katarischer Staatssender. Ein Gespräch mit Monzer Haider

Emre Şahin
Seit Wochen sind die kurdischen Gebiete in Syrien schweren Angriffen durch dschihadistische Milizen der Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) sowie protürkischer Gruppen ausgesetzt. Betroffen waren auch zwei kurdische Stadtteile in Aleppo, Scheich Maksud und Aschrafija. Sie kommen aus Afrin, sind aber in Aleppo aufgewachsen. Zunächst einmal: Wie geht es Ihrer Familie? Die Verbindung nach Aleppo ist sehr schlecht, vor allem das Internet, auch aufgrund der Bombardierungen. Ich ...

