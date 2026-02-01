Klempnerkosten beglichen Für 5,5 Millionen Euro hat Hansa seinen Mittelstürmer Ryan Naderi an die Glasgow Rangers abgetreten. Das 22jährige Talent fehlt der Kogge nunmehr im Aufstiegskampf, wenngleich sie mit dem Rekordverkauf der dritten Liga für Jubel in der Buchhaltung gesorgt haben werden. Parallel zeigt der MDR mit Zwickau gegen die Zweitvertretung der Hertha Regionalliga Nordost. Sonntag dann, ab 16 Uhr, wird live aus Chemnitz FCK gegen FCL übertragen. Sonnabe...

