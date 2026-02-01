Der 14. Februar gilt heute als »Douglass Day«. Bei dem nach dem berühmten Abolitionisten des 19. Jahrhunderts benannten Tag handelt es sich allerdings nicht um ein historisch verbürgtes Geburtsdatum. Wie Millionen anderer Sklaven wusste Frederick Douglass nicht, wann er geboren worden war. Er konnte sein Alter nur ungefähr bestimmen, nachdem er 1835 gehört hatte, wie sein Sklavenhalter ihn auf »etwa siebzehn Jahre« schätzte. Als Geburtsjahr gilt daher 1818. Aus der ...

Artikel-Länge: 22141 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.