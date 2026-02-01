Seit Tag zwei von Olympia steht auf meinem Themenzettel: »Drohnen«. Sie sirren, sie pfeifen, sie produzieren ein hysterisches Kreischen, sie sirenen wie Kinderkreissägen oder klingen bestenfalls nach ferngesteuerten Spielzeugautos. Sie gingen mir sofort auf den Zeiger, die kleinen Dinger, die über diversen Sportstätten in die Luft geschickt werden und megatolle Bilder ohne jeden ästhetischen Mehrwert liefern. Drohnen? Haben wir mittlerweile auch auf Lager. Benutzen ...

Artikel-Länge: 2071 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.