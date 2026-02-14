Regelbasierte Weltordnung

Hier ein paar Sätze aus der Rede, die Mark Carney, Premierminister Kanadas, beim diesjährigen Treffen der Reichen und Mächtigen in Davos gehalten hat: »Jahrzehntelang ging es Ländern wie Kanada unter der von uns so genannten regelbasierten Weltordnung gut. Wir haben uns an ihren Institutionen beteiligt, ihre Prinzipien gepriesen und von ihrer Berechenbarkeit profitiert … Wir wussten, dass die Erzählung von der regelbasierten Weltordnung teilweise eine Lüge war, dass...

Artikel-Länge: 3034 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.