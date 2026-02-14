Die Epstein-Akten sorgen erneut für Aufsehen im US-Kongress: Seit Montag dürfen Abgeordnete zeitlich begrenzt die Dokumente im Justizministerium einsehen, doch laut den Initiatoren des Epstein File Transparency Act, Ro Khanna und Thomas Massie, sind dennoch 70 bis 80 Prozent der Dokumente geschwärzt. Khanna bestätigte, dass die meisten der »unzensierten« Akten weiterhin bearbeitet sind, da das FBI sie im vergangenen März bereinigt und nur redigierte Kopien übergeben...

