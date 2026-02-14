Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. Februar 2026, Nr. 38
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
14.02.2026 / Ausland / Seite 6

Ben-Gvir lässt Gewalt freien Lauf

Brief aus Jerusalem. Israels Polizei vernachlässigt Palästinenser im Land – die demonstrieren dagegen

Helga Baumgarten
»Wir kämpfen weiter, bis wir unser Ziel erreicht haben: eine Gesellschaft ohne Gewaltverbrechen und ohne Korruption.« So zitierte Haaretz Dschamal Sahalka, den Vorsitzenden des »Arab Higher Monitoring Committee«, das die palästinensische Minderheit in Israel vertreten soll, nach der ersten Demonstration palästinensischer Staatsbürger in der Metropole Tel Aviv am 31. Januar. Schon wenige Tage zuvor hatten sich im arabischen Sachnin Zehntausende gegen die kontinuierli...

