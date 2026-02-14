Die AfD sieht sich inmitten ihres Superwahljahres in mehreren Ländern mit schweren Vorwürfen der Vetternwirtschaft und internen Machtkämpfen konfrontiert. Im Zentrum stehen wechselseitige Anstellungen von Familienangehörigen und engen Vertrauten in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und nun auch Baden-Württemberg. Parteiintern wächst der Druck, »klare Regeln« zu schaffen. Mitglieder beschuldigen den niedersächsischen Landesverband, zu einer »Parallelorganisation« geword...

Artikel-Länge: 4281 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.