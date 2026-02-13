Seit 2003 wird am 6. Februar mit dem International Day of Zero Tolerance for FGM_C (weibliche Genitalverstümmelung/Beschneidung) diese Form der Gewalt an Mädchen und Frauen angeprangert. Die Berliner Koordinierungsstelle gegen FGM_C zeigte aus diesem Anlass den Kurzfilm »Bouge comme une fille«, der auf Ihren Erfahrungen basiert. Welche Bedeutung hat dieser Tag für Sie, Fatou Mandiang Diatta, als Überlebende und Aktivistin? Fatou Mandiang Diatta (F. M. D.): Es ist fü...

Artikel-Länge: 4686 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.