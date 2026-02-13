Gegründet 1947 Freitag, 13. Februar 2026, Nr. 37
13.02.2026 / Feminismus / Seite 15

»Was unerzählt bleibt, ist der Moment davor«

Der Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung, filmisch aufgearbeitet. Ein Gespräch mit Fatou Mandiang Diatta und Leah Meinhof

Interview: Clara Ehrhardt
Seit 2003 wird am 6. Februar mit dem International Day of Zero Tolerance for FGM_C (weibliche Genitalverstümmelung/Beschneidung) diese Form der Gewalt an Mädchen und Frauen angeprangert. Die Berliner Koordinierungsstelle gegen FGM_C zeigte aus diesem Anlass den Kurzfilm »Bouge comme une fille«, der auf Ihren Erfahrungen basiert. Welche Bedeutung hat dieser Tag für Sie, Fatou Mandiang Diatta, als Überlebende und Aktivistin? Fatou Mandiang Diatta (F. M. D.): Es ist fü...

