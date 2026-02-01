Mit freundlicher Genehmigung des Referenten dokumentieren wir im Folgenden eine redaktionell gekürzte Fassung des Vortrags des DKP-Parteivorsitzenden Patrik Köbele, der auf der 4. Parteivorstandstagung am 31. Januar/1. Februar 2026 gehalten wurde. (jW) Liebe Genossinnen und Genossen, mit unserem 25. Parteitag schärften wir unsere Analyse des Imperialismus im Weltmaßstab und der globalen Entwicklungen, machten erste Aussagen zum Hegemonieverlust des Imperialismus und...

Artikel-Länge: 22022 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.