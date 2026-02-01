Am 4. Februar 2026 ist die Literaturwissenschaftlerin und Aktivistin Bruni de la Motte in London an Krebs verstorben. Sie wurde 1951 in dem kleinen Dorf Beesenstedt im Saalkreis (Bezirk Halle, heute zu Sachsen-Anhalt gehörend) geboren, in einem Land, das es nicht mehr gibt, das sie aber immer mit sich trug: der DDR. Während ihres Englisch- und Russisch-Studiums an der Universität Potsdam wurde sie von der Britin Marguerite Morgan unterrichtet und dem US-amerikanisch...

