Gegründet 1947 Freitag, 13. Februar 2026, Nr. 37
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
13.02.2026 / Ausland / Seite 7

Netanjahu grätscht dazwischen

Israels Premier will bei Besuch im Weißen Haus Einfluss auf Gespräche zwischen USA und Iran nehmen

Knut Mellenthin
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu arbeitet weiter an seinem Nimbus, der einzige westliche Politiker zu sein, der es mit Donald Trump aufnehmen kann. Ob es einen Sieger seines dreistündigen Treffens mit dem US-Präsidenten am Mittwoch gegeben hat, lässt sich aber in diesem Moment noch nicht eindeutig und mit Gewissheit beantworten. Die Übereinstimmung mit den »indirekten Gesprächen« zwischen Washington und Teheran im vorigen Jahr ist jedenfalls offe...

Artikel-Länge: 4031 Zeichen

