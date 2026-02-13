Gegründet 1947 Freitag, 13. Februar 2026, Nr. 37
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
13.02.2026 / Ausland / Seite 6

US-Söldner vor Rückkehr nach Gaza

Washington spricht mit einer Securityfirma über deren mögliche Rolle im Gazastreifen. UG Solutions war im vergangenen Jahr an Massakern bei der Lebensmittelausgabe beteiligt

David Siegmund-Schultze
UG Solutions will zurück in den Gazastreifen. Die US-Söldnerfirma verhandele mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump über eine neue Rolle in der abgeriegelten Enklave, hieß es laut Reuters von seiten des Unternehmens am Mittwoch. Von UG Solutions gestellte Söldner wurden im vergangenen Jahr bei den Ausgabestellen der sogenannten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) eingesetzt. Nachdem Israel elf Wochen lang jegliche Lebensmittel- und Hilfslieferungen in den Kü...

