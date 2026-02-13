Rund um den von Neonazis jedes Jahr am 12. Februar in Budapest begangenen »Tag der Ehre« gibt es auch dieses Jahr Aufrufe zu extrem rechten Aufmärschen. Mehrere antifaschistische Organisationen, darunter der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA), aber auch ungarische und französische Organisationen rufen zu Gegenkundgebungen auf. Sie verurteilen den Umgang der Regierung unter Premierminister Viktor Orbán mit den Faschisten, d...

