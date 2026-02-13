Gegründet 1947 Freitag, 13. Februar 2026, Nr. 37
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
13.02.2026 / Ausland / Seite 6

Neonazis geduldet, Gegenprotest nicht

»Tag der Ehre«: Ungarn lässt extreme Rechte gewähren und verbietet antifaschistische Kundgebungen

Yaro Allisat
Rund um den von Neonazis jedes Jahr am 12. Februar in Budapest begangenen »Tag der Ehre« gibt es auch dieses Jahr Aufrufe zu extrem rechten Aufmärschen. Mehrere antifaschistische Organisationen, darunter der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA), aber auch ungarische und französische Organisationen rufen zu Gegenkundgebungen auf. Sie verurteilen den Umgang der Regierung unter Premierminister Viktor Orbán mit den Faschisten, d...

