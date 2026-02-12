Tut mir leid, »ich möcht’ jetzt nicht die Freude drücken« (Hannawald Svenni), aber mit einem leicht abgewandelten Bonmot von Martin Walser muss ich konstatieren: Sinnloser als Freestyle-Ski ist nur noch eines: Nachdenken über Freestyle-Ski. Was die Herren Andreas Kürten, Benedikt Mayr und Marc Windgassen im »Multivenue« in Livigno in einer Tour verzapfen, lässt sich mit den Instrumenten der Sprachkritik nicht mehr bewältigen. Jede Äußerung ist intellektueller Sonder...

Artikel-Länge: 2105 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.