»Soll Hitler wirklich Deutschlands Totengräber werden? (…) Fallt ihm gemeinsam mit den ­antifaschistischen Werktätigen in die Arme. Deutschland wird nicht zu Grunde gehen, wenn Hitler stürzt. Im Gegenteil!« (Aus dem Flugblatt »An die deutsche Ärzteschaft!«, April 1942) Vom Frauenwiderstand im »Dritten Reich« ist in den deutschen Medien in den letzten Jahren vermehrt die Rede. Oft bleibt es bei würdigenden Worten, die leider nur selten auch von Taten, das heißt von e...

Artikel-Länge: 22404 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.