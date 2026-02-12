Für seinen Debütfilm »Ein Kuchen für den Präsidenten« hat der irakische Regisseur und Drehbuchautor Hasan Hadi vollständig auf Laiendarsteller zurückgegriffen. So bietet der Film einen intimen Einblick in die Ära von Saddam Husseins baathistischem Irak zur Zeit des Zweiten Golfkriegs. Im August 1990 annektierte der Irak Kuwait. Bereits vier Tage nach der Invasion brachte der UN-Sicherheitsrat ein umfassendes Sanktionspaket auf den Weg, das den Import von Waren aus d...

