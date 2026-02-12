In der zentralargentinischen Provinz Santa Fe ist eine Rebellion von Polizisten am Dienstag abend (Ortszeit) eskaliert. Aktive und pensionierte Polizeibeamte sowie Angehörige des Strafvollzugs, die seit Wochen für mehr Lohn, Zugang zur Gesundheitsversorgung und bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren, wurden von eigenen Kollegen attackiert. Nachdem die Protestierenden mit ihren Streifenwagen und heulenden Sirenen Straßen blockiert und Wachen besetzt hatten, um auf ...

