Bei der jüngsten regierungskritischen Protestwelle in der albanischen Hauptstadt Tirana ist es am Dienstag abend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Unterstützer der oppositionellen Demokratischen Partei (PD) forderten den Rücktritt der stellvertretenden Ministerpräsidentin Belinda Balluku, gegen die Korruptionsermittlungen laufen. Nach Beobachtung von AFP-Reportern warfen die Demonstranten Molotowcocktails und Steine auf Regierungsgebäude, während die Polizei, mi...

Artikel-Länge: 2693 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.