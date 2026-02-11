Einen wunderschönen guten Morgen! Argentiniens Balltretschwergewichte River Plate und Boca Juniors haben jeweils mindestens eine Katastrophensaison hinter sich. Im aktuellen Torneo Apertura wurden in zwei Wochen vier Spieltage gekickt. 16 hat die Gruppenphase (zwei Gruppen à 15), dann geht mit den Achtelfinals auch schon die Kaoh-Phase los. Kaum hatten Medienvertreter über den Saisonstart der Xeneizes und des Millonario das eine oder andere Lob zum Trocknen auf die ...

Artikel-Länge: 3577 Zeichen

