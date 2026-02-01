Das Verhältnis Nazistaat und christliche Kirchen ist umfassend, wenn nicht abschließend, erforscht. Nach der Befreiung gab es insbesondere in der BRD die Lesart, die Nazis hätten die Kirchen bekämpft, was beispielsweise mit den inhaftierten und ermordeten Geistlichen in den Konzentrationslagern begründet wurde. Bereits 1955 sprachen Vertreter der evangelischen Kirchen in der BRD von einem »Kirchenkampf«¹. Der Begriff war für die Kirchen äußerst vorteilhaft, weil er ...

