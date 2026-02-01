Im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist derzeit die Ausstellung »­Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch. Die großen Fragen des Lebens« zu sehen. Sie entstand in Kooperation mit dem Munch-Museum Oslo und in Zusammenarbeit mit dem Kupferstichkabinett Dresden, dem Museum und der Stiftung Paula Modersohn-Becker Bremen und dem Museumsverbund Worpswede. Anlass war der 150. Geburtstag Paula Modersohn-Beckers, die am 8. Februar 1876 in Dresden-Friedrichs...

Artikel-Länge: 3456 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.