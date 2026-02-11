Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
11.02.2026 / Feuilleton / Seite 11

Auf dem Weg in die Moderne

Seismographen ihrer Generation: Eine beeindruckende Publikation über Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch

Peter Michel
Im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist derzeit die Ausstellung »­Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch. Die großen Fragen des Lebens« zu sehen. Sie entstand in Kooperation mit dem Munch-Museum Oslo und in Zusammenarbeit mit dem Kupferstichkabinett Dresden, dem Museum und der Stiftung Paula Modersohn-Becker Bremen und dem Museumsverbund Worpswede. Anlass war der 150. Geburtstag Paula Modersohn-Beckers, die am 8. Februar 1876 in Dresden-Friedrichs...

