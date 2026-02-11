In gelben Schutzanzügen und mit Gasmasken ausgestattet blockierten über 100 Aktivisten von Extinction Rebellion am Montag den Sitz des europäischen Chemieverbands CEFIC in Brüssel mit gelb-schwarzen Warnbändern. »CEFIC = Toxic Lobby – Area closed« prangte in großen Buchstaben über dem Eingang des Gebäudes an der Rue Belliard. »Toxisches Lobbying vergiftet unser Wasser, unsere Körper und unsere Demokratie«, erklärte die Gruppe zur Begründung. Keine andere Industrieve...

Artikel-Länge: 4008 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.