Die Freundschaft mit Israel braucht Schläger in Uniform: Der Präsidentenbesuch diene dazu, »die Beziehungen zwischen Israel und Australien wieder in Gang zu bringen«. Doch begrüßt wurde Isaac Herzog am Montag in Sydney mit lautstarkem Protest Tausender palästinasolidarischer Demonstranten. Die Polizei setzte Pfefferspray, Tränengas und Knüppel gegen Demonstranten und Medienvertreter ein. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 28 Personen festgenommen. Die Poliz...

Artikel-Länge: 4221 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.