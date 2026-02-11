Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
11.02.2026 / Ausland / Seite 7

Herzog in Australien unerwünscht

Israels Präsident bei Besuch in Sydney mit Protesten begrüßt. Exzessive Polizeigewalt gegen Demonstranten

Jakob Reimann
Die Freundschaft mit Israel braucht Schläger in Uniform: Der Präsidentenbesuch diene dazu, »die Beziehungen zwischen Israel und Australien wieder in Gang zu bringen«. Doch begrüßt wurde Isaac Herzog am Montag in Sydney mit lautstarkem Protest Tausender palästinasolidarischer Demonstranten. Die Polizei setzte Pfefferspray, Tränengas und Knüppel gegen Demonstranten und Medienvertreter ein. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 28 Personen festgenommen. Die Poliz...

