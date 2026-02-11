Der kolumbianische Wahlkampf wird maßgeblich von der Konfrontation zwischen Präsident Gustavo Petro und US-Präsident Donald Trump beeinflusst, die zuletzt unter Einigung auf eine erweiterte Militärkooperation zur »Bekämpfung des Drogenhandels« beigelegt werden konnte. Das politische Establishment versucht, über das von ihm kontrollierte oberste Wahlgremium CNE (Consejo Nacional Electoral) Petros Mitte-links-Koalition zu spalten, zumal auch innerhalb des regierenden ...

Artikel-Länge: 4065 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.