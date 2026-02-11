Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
11.02.2026 / Ausland / Seite 6

Intrigen um Petros Nachfolge

Kolumbien: Wahlbehörde legt dem regierenden Linksbündnis Steine in den Weg

Nils Heidenreich, Bogotá
Der kolumbianische Wahlkampf wird maßgeblich von der Konfrontation zwischen Präsident Gustavo Petro und US-Präsident Donald Trump beeinflusst, die zuletzt unter Einigung auf eine erweiterte Militärkooperation zur »Bekämpfung des Drogenhandels« beigelegt werden konnte. Das politische Establishment versucht, über das von ihm kontrollierte oberste Wahlgremium CNE (Consejo Nacional Electoral) Petros Mitte-links-Koalition zu spalten, zumal auch innerhalb des regierenden ...

