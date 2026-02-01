Gegründet 1947 Montag, 9. Februar 2026, Nr. 33
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
09.02.2026 / Thema / Seite 12

Den Heiligenschein herunterreißen

In Zeiten gesellschaftlichen Niedergangs suchen immer mehr Menschen Halt im Glauben. Anlass genug, um an die Marxsche Religionskritik zu erinnern

Günseli Yilmaz
Das religiöse Denken erfährt ein beunruhigendes Revival. Mittlerweile lässt sich trotz der hohen Anzahl der Austritte etwa bei der katholischen Kirche eine klare Tendenz feststellen: Zwar sind etablierte kirchliche Institutionen unbeliebter geworden (auch im Zuge der Skandale um sexualisierte Gewalt), aber Freikirchen und andere sektenähnliche fundamentalistische Gruppen finden Anklang – gerade bei jungen Erwachsenen. Vor allem über die Popkultur erreichen christlic...

