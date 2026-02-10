Mit alertem Problembewusstsein durch die Welt zu gehen, fällt vielen linken Freunden nicht so schwer, Gedächtnispflege eher sehr. Dass in Berlin mal alles anders hätte kommen können – LAP Coffee, Dubai-Schokoladeneis, Startupwirtschaft und 1.000-Euro-Miete für ein Wohnklo ein schlechter Witz der Stadtgeschichte –, lässt sich in den Archiven der künstlerischen Gegenöffentlichkeit des Prenzlauer Bergs bestaunen. Dort gab man sich zunächst mit den systemischen Beschwer...

Artikel-Länge: 3089 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.