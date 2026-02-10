Wer’s nicht kannte, wird reichlich staunen bei der Lektüre dieses kleinen, wundervollen Romans von Karsten Krampitz. In »Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung« wird die Geschichte einer Behindertenkommune im thüringischen Hartroda erzählt, in der inmitten des trübsten Sozialismus auf dem Land so etwas wie ein freies Leben praktiziert worden ist (eins der beiden Mottos aus dem »Kommunistischen Manifest« mag dafür einstehen). Keine Fiktion. Nein, Krampitz, der am End...

