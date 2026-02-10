Während Kapitalvertreter in Deutschland immer wieder die Streichung von Feiertagen auf die Agenda setzen und Ostern, Weihnachten oder Pfingsten gern um einen Tag verkürzt sähen, wird in Slowenien dieser Tage das Gegenteil diskutiert. Kurz vor den Parlamentswahlen im März hat die slowenische Linkspartei Levica einen Reformvorschlag zur Änderung des Feiertagsgesetzes in die Nationalversammlung eingebracht, der eine gleichbleibende Anzahl an freien Tagen im Jahr vorsch...

Artikel-Länge: 3120 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.