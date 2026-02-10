Ab dem nächsten Schuljahr soll das Kopftuchverbot an österreichischen Schulen gelten. Das Gesetz ging bereits im Herbst durch den Nationalrat. Doch eine Initiative aus 20 zivilgesellschaftlichen Organisationen möchte das nicht hinnehmen. Sie sieht eine Diskriminierung muslimischer Schülerinnen und einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot in Schulen. Ende vergangener Woche stellte sich das Bündnis »Nein zum Kopftuchverbot« auf einer Pressekonferenz vor, das Medienint...

