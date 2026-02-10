Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes sind mit neuerlichen Warnstreiks in die möglicherweise entscheidende Woche der laufenden Auseinandersetzung mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) gestartet. Los ging es am Montag mit vereinzelten Arbeitsniederlegungen, unter anderem in Sachsen und Baden-Württemberg. Ab Dienstag ist dann wieder bundesweit mit erheblichen Einschränkungen an Kitas, Schulen, Unikliniken und im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen. Die Akti...

Artikel-Länge: 4115 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.