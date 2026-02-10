Auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« am kommenden Wochenende soll es vor allem um den »Elefanten im Raum« gehen, verspricht Konferenzleiter Wolfgang Ischinger in seinem Vorwort zu dem am Montag veröffentlichten jährlichen »Munich Security Report«. Dieser Elefant heißt der Lage der Dinge nach: Donald Trump beziehungsweise dessen »Bulldozerpolitik«. Diese lege mit ihrer nationalistischen Agenda die Axt an die Säulen der liberalen Weltordnung. Der US-Präsident sei d...

Artikel-Länge: 3930 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.