Als ob es noch eines Beweises bedurft hätte: Wie sehr der Sanierungsbedarf bei Sportstätten die Kommunen belastet, zeigte Mitte Januar eine Mitteilung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Sie dokumentiert, dass durch den im Oktober 2025 erfolgten Aufruf für Bewerbungen um Fördermittel aus dem Bundesprogramm »Sanierung kommunaler Sportstätten« inzwischen beunruhigende Fakten ans Licht gekommen sind. Die Gesamtfördersumme aller bisher eing...

Artikel-Länge: 3132 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.