Mieterecho Die neue Ausgabe des Berliner Mieterechos beschäftigt sich mit der Frage, wie der Niedergang der sozialen Infrastruktur gestoppt werden kann. Hermann Werle schreibt über den »Sanierungsfall Berlin«. Andrej Holm plädiert für Vergesellschaftung und kommunalen Wohnungsbau in der Hauptstadt: »Nur im Zusammenspiel von Vergesellschaftung und neuem kommunalen Wohnungsbau können die verheerenden Privatisierungsfolgen der 1990er und 2000er Jahre bewältigt werden.«...

