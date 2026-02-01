Grüße an die Buddenbrooks Die Familie verfällt, aber der Backstein nicht: Seit 1987 ist die Lübecker Altstadtinsel UNESCO-Weltkulturerbe. Kaufmannshäuser der Stecknitzfahrer-Gilde aus dem 13. Jahrhundert stehen hier. BRD 2020. Steinreiches Lübeck. NDR, 14.00 Uhr Im Sand versunken 300.000 Palmen stehen in der Oase Siwa in der Libyschen Wüste. Im Anschluss: die tahitianische Nebeninsel Moorea, wo an den Hängen eines erloschenen Vulkans der Dschungel wuchert und vor de...

