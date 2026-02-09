Gegründet 1947 Montag, 9. Februar 2026, Nr. 33
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
09.02.2026 / Ausland / Seite 7

Kuba rüstet sich für »schwere Zeiten«

USA verschärfen ihre Attacken gegen die Inselrepublik – Havanna reagiert mit Notfallplan samt drastischen Einschnitten

Volker Hermsdorf
Kuba hat am Wochenende erste Maßnahmen eines Notfallplans in Kraft gesetzt, um der durch neue US-Schikanen dramatisch zugespitzten Energiekrise zu begegnen. Auslöser ist eine Anordnung von US-Präsident Donald Trump, die darauf abzielt, die Inselrepublik komplett von der Treibstoffversorgung abzuschneiden. Da Kuba zwei Drittel des benötigten Öls importieren muss, steht das Land vor enormen Problemen. Präsident Miguel Díaz-Canel warnte Ende voriger Woche vor »sehr sch...

