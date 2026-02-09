Gegründet 1947 Montag, 9. Februar 2026, Nr. 33
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
09.02.2026 / Ausland / Seite 6

Kein Imperium währt ewig

Die Entführung Nicolás Maduros und seiner Frau Cilia Flores war ein Akt des US-Staatsterrorismus

Wenn wir an den kürzlich erfolgten Angriff der Marinestreitkräfte der US-Regierung auf Venezuela denken und an die beabsichtigte Ausbeutung der riesigen Ölreserven des Landes durch die Vereinigten Staaten von Amerika – einigen Berichten zufolge verfügt Venezuela über die größten Ölreserven der Welt –, wie kann man darin etwas anderes sehen als einen Raubüberfall? Dabei griffen die Räuber nicht nur mit Pistolen an, sondern mit Flugzeugen und Bomben und es wurde mit n...

Artikel-Länge: 3022 Zeichen

