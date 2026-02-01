1801, 9. Februar: Der Friedensvertrag von Lunéville zwischen Frankreich und Österreich leitet das Ende des Heiligen Römischen Reichs ein. Dieses muss, wie bereits 1797 vereinbart, das gesamte linke Rheinufer an Frankreich abtreten. Die dort ansässigen Fürsten sollen zu einem späteren Zeitpunkt entschädigt werden. 1941, 12. Februar: In London wird zum ersten Mal einem Menschen Penicillin, dessen antibiotische Wirkung Alexander Fleming 1928 entdeckt hatte, verabreicht...

