In aller Freundschaft Halle und Erfurt mögen sich grundsätzlich. Doch seit einiger Zeit rangeln sie darum, dem FC Lok aus Leipzig – den beide wiederum auch mögen – auf den Fersen zu bleiben. Parallel zeigt der NDR Drittligafußball: Havelse muss nach Osnabrück. BRD 2026. Sport im Osten. Fußball der Herren. Regionalliga Nordost, 21. Spieltag: Hallescher FC – Rot-Weiß Erfurt. MDR, Sa., 14.00 Uhr Rangeln Live aus dem römischen Stadio Olimpico: Als einziger Teilnehmer de...

Artikel-Länge: 2550 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.