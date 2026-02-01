Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. Februar 2026, Nr. 32
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
07.02.2026 / Thema / Seite 12

Der Algorithmus des Krieges

Moskau ist in der Ukraine nicht auf Entscheidungsschlachten aus, sondern sieht Frontverläufe als Messgrößen eines Abnutzungsprozesses. Über Russlands kybernetische Kriegführung

Lars Lange
Westliche Analysten messen den Ukraine-Krieg in Metern pro Tag. Nach neuen Berechnungen des Center for Strategic and International Studies bewegen sich russische Streitkräfte seit Anfang 2024 mit durchschnittlich 15 bis 70 Metern täglich vorwärts.¹ Das sei langsamer als die Schlacht an der Somme 1916, heißt es in der Analyse. Der britische Telegraph sekundiert: »Russlands Streitkräfte rücken langsamer vor als jede andere Armee im letzten Jahrhundert.« (30.1.2026) Di...

Artikel-Länge: 21730 Zeichen

