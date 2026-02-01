Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. Februar 2026, Nr. 32
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
07.02.2026 / Feuilleton / Seite 10

Rückzug ins Dunkel

Die Washington Post und das leise Ende des bürgerlich-liberalen Journalismus

Hugo Braun
Seit dem Morgen des 4. Februar 2026 wird in der Redaktion der Washington Post nicht mehr darüber gestritten, wie man einer zweiten Trump-Ära journalistisch begegnet. Es wird gezählt: Wer geht (300 aktuell) – und welche Ressorts gleich mit beerdigt werden. »Ein absolutes Blutbad«, urteilt The Guardian. Der Ausdruck ist drastisch. Er trifft den historischen Moment. Die Post war einmal ein Blatt, vor dem sich Machthaber fürchteten: Watergate-Enthüllung mit Präsidentens...

Artikel-Länge: 2687 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe