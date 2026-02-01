Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. Februar 2026, Nr. 32
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
07.02.2026 / Ausland / Seite 7

Portugals Stichwahl unter Wasser

Heftige Unwetter prägen das Rennen ums Präsidentenamt am Sonntag. Sozialdemokrat liegt in Umfragen vorn

Fabian Linder
Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag befindet sich Portugal weiter im Ausnahmezustand. Das südeuropäische Land wird von heftigen Unwettern und Niederschlägen getroffen. Die beiden atlantischen Sturmtiefs »Kristin« und »­Leonardo« verursachten durch heftige Winde und anhaltende Regenfälle nicht nur erhebliche Schäden und Überschwemmungen, sondern forderten auch mindestens elf Menschenleben. Die Entspannung lässt auf sich warten. Für die Nach...

Artikel-Länge: 4461 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe