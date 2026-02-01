Palästinensische Marxisten diskutieren intensiv über die aktuelle Situation in den von Israel besetzten Gebieten. Ihre Einschätzung ist klar: Die Gesellschaft in der Westbank steht kurz vor einer regelrechten Explosion. Entscheidend dabei ist die wirtschaftliche Situation. Die palästinensische Regierung in Ramallah, die »Sulta«, unter Mahmud Abbas kann seit längerem nicht mehr die vollen Löhne ihrer Angestellten auszahlen, manchmal ist überhaupt kein Geld da. Aber e...

