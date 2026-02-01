Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. Februar 2026, Nr. 32
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
07.02.2026 / Inland / Seite 4

Übung für den »Kernauftrag«

Wehrbeauftragter fordert Beschränkung der Bundeswehr auf »Landes- und Bündnisverteidigung«

Max Ongsiek
An diesem Wochenende werden sie wieder rollen: Radpanzer und Spähwagen der Bundeswehr in einem Militärkonvoi auf den Autobahnen und Bundesstraßen. Für das Ahlener Aufklärungsbataillon 7 der Panzerbrigade 21 geht es am Sonntag gen Osten. Rund 180 Fahrzeuge in neun Gruppen zu je 20 Fahrzeugen. Auf einer Fahrstrecke von zirka 350 Kilometern geht es von Nordrhein-Westfalen, über Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt. Das meldete die Bundeswehr am Donnerstag. Über den Bestim...

Artikel-Länge: 3692 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe